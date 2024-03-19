Украина встретится с хозяйкой Евро-2024 перед турниром

Украинская ассоциация футбола договорилась о спаринге национальной команды Украины со сборной Германии накануне чемпионата Европы 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации .

Матч Германия – Украина состоится 3 июня. Поединок примет Нюрнберг. Товарищеская встреча на арене "Макс-Морлок-Штадион" начнется в 21:45 по киевскому времени.

Бундестим стала третьим летним соперником "сине-желтых". Ранее стало известно о спаррингах команды Сергея Реброва со сборными Польши (7 июня) и Молдовы (11 июня). Все три поединка станут подготовкой к Евро-2024, если сборная Украины пробьется на чемпионат.

В прошлом году подопечные Реброва построили вничью контрольный поединок с Германией (3:3). В общей сложности сборные встречались 9 раз. Тотальное преимущество по итогам матчей у немцев (5 побед, 4 ничьих).

Германия примет чемпионат Европы-2024. Бундестим попала в группу A турнира. Там соперниками команды Юлиана Нагельсманна будут сборные Шотландии, Венгрии и Швейцарии. В матче-открытии турнира немцы 14 июня в Мюнхене будут противостоять шотландской сборной.

Что известно о Евро-2024

Турнир примет Германия на десяти стадионах. Соревнования продлятся месяц – с 14 июня по 14 июля.

Матч-открытие состоится на "Альянце Арене" в Мюнхене, а финал – на берлинском "Олимпиаштадионе". Также поединки чемпионата Европы примут Гамбург, Гельзенкирхен, Дортмунд, Дюссельдорф, Кельн, Лейпциг, Франкфурт-на-Майне. Турнир будет состоять из группового турнира и плей-офф.

Хозяин соревнований получил место на Евро-2024 автоматически. Еще 20 команд попали на форум после квалификации. Последние три обладателя путевок определятся в плей-офф Лиги наций весной. Продажа билетов на турнир стартовала в начале октября.