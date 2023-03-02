Украина увеличила влияние в мире и значительно поднялась в рейтинге "мягкой силы"

Украина поднялась с 51 на 37 место в Глобальном индексе "мягкой силы". Украина за последний год достигла наибольшего прогресса в рейтинге, в который включена 121 страна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Global Soft Power Index 2023 .

Как отметил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, "отчет о мировом восприятии Украины за 2022 год четко показал, что Украина больше не terra incognita"

По его словам, результаты Украины в Global Soft Power Index 2023 только подкрепляют выводы МИД - знакомство со страной и влияние Украины резко возросли по всему миру.

"За исключением очевидной причины того, что Украина была во всех новостях, мы приложили огромные усилия, чтобы рассказать историю Украины, создать украинский нарратив и мобилизовать поддержку. Украина - это действительно блокбастер. Я бы назвал эту историю "Золушка превратилась в Капитана Марвела"" - добавил он.

Глобальный индекс мягкой силы базируется на ответах от 110 тысяч человек из более 100 стран по восприятию 121 государства в мире.

Соединенные Штаты Америки снова заняли первое место в индексе мягкой силы. На втором городе - Великобритания, на третьем - Германия.