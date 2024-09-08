Украина завоевала две медали в гребле в последний день Паралимпиады

Украинские спортсмены завоевали две медали в гребле на байдарках и каноэ в последний день Паралимпиады-2024 в Париже. Украинец Владислав Епифанов стал чемпионом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнований.

Владислав Епифанов напрямую отобрался в финал по результатам квалификационных заездов. Это первая Паралимпиада в карьере спортсмена, и она стала для него успешной.

Украинец в финале ва'а-одиночки на дистанции 200 м (классе VL3) показал время 47.49 секунд. Это новый рекорд Паралимпиады на этой дистанции.

Епифанов завоевал "золото". Это первая золотая медаль украинской сборной в гребле на байдарках и каноэ.

Вторую медаль сегодня в гребле принесла Украине Марина Мажула. Она завоевала "серебро" в заезде байдарки-одиночки на 200 м (класс KL1).

Это вторая серебряная медаль Мажулы на Паралимпийских играх.

У Украины уже есть 81 награда на Паралимпийских играх в Париже. Украинские спортсмены завоевали 22 золотые, 27 серебряных и 32 бронзовые медали. В медальном зачете Украина пока находится на седьмом месте.