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Украина разорвала ряд соглашений с СНГ. Зеленский подписал указы

Украина, Среда 15 мая 2024 20:56
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Украина разорвала ряд соглашений с СНГ. Зеленский подписал указы Архивное фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Президент Владимир Зеленский сегодня, 15 мая, подписал указы о выходе Украины из ряда соглашений, заключенных в рамках Содружества Независимых Государств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Офиса президента.

На сайте указано, что президент подписал четыре указа. Один из них гласит, что Украина вышла из соглашения между государствами-участниками Содружества Независимых Государств по Стратегическим силам.

Второй указ говорит о том, что Украина вышла из соглашения Совета глав государств-участников Содружества Независимых Государств о Вооруженных силах и Пограничных войсках.

Третий предусматривает, что Украина вышла из соглашения о создании Совместной консультативной комиссии по вопросам разоружения. В четвертом указывается, что Украина выйдет из таких решений Совета глав государств Содружества Независимых Государств:

  • Решение о Совете министров внутренних дел государств-участников Содружества Независимых Государств;
  • Решение о внесении изменений и дополнений в положение о Совете министров внутренних дел государств-участников Содружества Независимых Государств;
  • Решение о внесении изменений и дополнений в положение о Совете министров внутренних дел государств-участников Содружества Независимых Государств.

Содружество Независимых Государств

Международная организация, призванная регулировать отношения сотрудничества между некоторыми государствами, входившими ранее в состав СССР. При этом основной вес в ней имеет Россия, поэтому после 2014 года Украина стала постепенно разрывать свои отношения с этой организацией.

В то же время процесс этот оказался долгим, поскольку спустя почти 10 лет Украина продолжает исходить из ряда соглашений. К примеру, в январе Украина расторгла соглашение с СНГ о сотрудничестве между судами.

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Владимир Зеленский СНГ
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