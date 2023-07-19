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Украина вместе с НАТО запустила программу Procurement Review: подробности

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Среда 19 июля 2023 20:00
Украина вместе с НАТО запустила программу Procurement Review: подробности Фото: министр обороны Украины Алексей Резников (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Украина договорилась со штаб-квартирой НАТО о начале программы Procurement Review.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников, сообщает РБК-Украина.

По его словам, такое решение было принято в Вильнюсе после саммита Североатлантического Альянса. Министр обороны Украины обратил внимание, что ведомство напрямую уже взаимодействует с NSPA (Агентство НАТО по поддержке и снабжению - ред.), а представители Минобороны участвуют в соответствующих тренингах.

"Чтобы наши аналоги работали по их моделям, по их стандартам, и стали по сути системой их сети", - уточнил Резников.

Для чего нужна эта программа

Министр пояснил, что в рамках программы Procurement Review, специалисты НАТО в течение 9-10 месяцев осуществят анализ ресурсного обеспечения и закупок вооружения и военной техники, помощи, обучения людей, и предложат, возможно, улучшенную модернизированную систему.

Он уточнил, что сегодня в подчиненном ему ведомстве Государственную антикоррупционную программу рассматривают именно под таким углом движения в НАТО, что обеспечивает прозрачность, подотчетность, предотвращение коррупционных рисков.

Скандал в Минобороны

Напомним, в начале этого года в СМИ появилась информация о том, что Министерство обороны покупает продукты питания для украинских военных по значительно завышенным ценам.

Позже в Минобороны рассказали, что в декабре 2022 года был отстранен от должности, а через месяц уволен и.о. директора департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов Минобороны, а в конце января сняли с должности заместителя министра обороны.

На фоне скандала фракция "Слуга народа" рассматривала отставку министра обороны Алексея Резникова с должности, но этого так и не произошло.

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