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Украина проиграла сборной Японии решающий матч на ЧМ-2023 по хоккею

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Таллинн, Суббота 29 апреля 2023 21:59
Украина проиграла сборной Японии решающий матч на ЧМ-2023 по хоккею Фото: Сборная Японии стала триумфатором Дивизиона IB (iihf.com)
Автор: Антон Федорцив

Уверенной победой национальной команды Японии над хоккейной сборной Украины завершился чемпионат мира в Дивизионе IB.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Чемпионат мира-2023, Дивизион IB, 5-й тур

Япония – Украина – 5:3 (2:0, 2:0, 1:3)

Шайбы: Сузуки, 07:58, Хирано, 19:29, 29:04, Такаги, 29:25, Оцу, 40:46 – Ворона, 45:12, Фадеев, 52:45, Коренчук, 56:33

Азиатская сборная открыла счет в середине первого периода. После выигранного в левой зоне вбрасывания Сузуки броском под дальнюю стойку пробил Дьяченко. А к концу 20-минутки затяжная атака японцев у большинства завершилась точным броском Хирано от борта.

Он же принял участие в ударном отрезке "самураев" во втором периоде. Япония в течение минуты дважды забила "сине-желтым". Сначала Хирано в большинстве "прошил" голкипера броском из правой зоны, а в следующей атаке Такаги реализовал момент после ошибки защитника.

Триумф японской команды продолжился в финальной 20-минутке. На первой из них Захарченко неудачно сыграл после выхода из ворот на перехват и разрешил Оцу забить в пустые. Только после этого сборная Украины размочила счет - Ворона разобрался на "пятаке" после броска Трахта.

Впоследствии удалось забить во второй раз благодаря курьезному рикошету от защитника, а гол записали на Фадеева. За четыре же минуты до сирены Коренчук мощным выстрелом с дистанции позволил украинской команде избежать разгромного поражения.

Но на более подопечные Вадима Шахрайчука замахнуться не успели. Поражение оставило "сине-желтых" на второй строчке секстета. Сборная Японии выиграла дивизион IB и на ЧМ-2024 сыграет в Дивизионе IA.

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