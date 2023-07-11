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Украина работает над возможностью разблокировать черноморские порты для всех видов грузов

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Вторник 11 июля 2023 14:17
Украина работает над возможностью разблокировать черноморские порты для всех видов грузов Фото: Украина работает над возможностью разблокировать черноморские порты для всех видов грузов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Украина должна наладить стабильный и прогнозируемый экспорт по всем видам грузов, который не будет зависеть от капризов и шантажа России. Украина для этого должна использовать все варианты, в том числе возможности глубоководных портов Черного моря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на аналитику Центра транспортных стратегий.

"Дунайские порты способны взять на себя лишь часть грузопотока, и без "глубокой воды" в морском экспорте не обойтись ни агрортрейдерам, ни грузовладельцам промышленных грузов, чьи возможности искусственно ограничены пропускной способностью и небольшими глубинами портов Дунайского региона", - говорится в статье.

Авторы также напомнили, что прецедент работы зернового коридора в формате "без России" уже был: суда через Босфор как на вход, так и на выход из украинских портов продолжали ходить, а без представителей России комиссия работала лучше и быстрее. Есть все возможности повторить эту схему.

"Конечно, существуют риски провокаций и обстрелов со стороны России, а компании могут отказаться от страхования судов. Но вопрос страхования Украина решила, и даже в Брюсселе сказали, что могут поддержать и гарантировать в случае повреждения судна или товара страхование. В то же время есть и план Б, предусматривающий работу коридора без России. Этот план Б позволит полноценно возобновить работу портов - работать не только на экспорт, но и принимать импорт, и расширить номенклатуру грузов", - пишет ЦТС.

По информации аналитиков, сейчас власти рассматривают два основных возможных варианта так называемого плана Б.

Первый - восстановление гражданского судоходства по всем видам грузов без согласия России, но в партнерстве с Турцией.

Второй - самостоятельное восстановление судоходства, и здесь цель - провести не одно-два судна, а сделать работу коридора постоянной и стабильной, поэтому важна составляющая безопасности. Сейчас она отрабатывается.

"Такая возможность действительно есть, но она должна быть тщательно проработана: это не только коммерческие и логистические вопросы, но и безопасность, потому что страна находится в состоянии войны. Когда и каким образом можно будет работать по альтернативному сценарию - мы скажем, когда все структуры, которые причастны к этому процессу, будут готовы", - добавил замминистра обновления Украины Юрий Васьков.

Напомним, Россия грозится выйти из зерновой сделки после 18 июля. В МИД Украины такой сценарий назвали "наиболее вероятным". В то же время украинское и международное бизнес-сообщество призвали мир не соглашаться на российский шантаж и разблокировать украинские порты для всех видов экспорта.

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