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Украина стремится расширить соглашение об экспорте зерна и для стали, - Минэкономики

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Четверг 19 января 2023 18:18
Украина стремится расширить соглашение об экспорте зерна и для стали, - Минэкономики Фото: Украина стремится расширить соглашение об экспорте зерна и для стали (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Украина стремится расширить важное международное соглашение об экспорте зерна морскими портами, включив в него возможность отгрузки стали. Это позволит поддержать экономику страны, пострадавшей от российской войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого вице-премьера - министра экономики Юлию Свириденко в интервью Bloomberg.

Она призвала развивать соглашение, заключенное в июле 2022 года при участии ООН и Турции, которое открыло три украинских порта для экспорта продовольствия, чтобы облегчить ситуацию на мировом рынке.

"Для нас очень важно добавить больше портов и увеличить объемы экспорта", - сказала Юлия Свириденко на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Швейцария.

По ее словам, разблокирование дополнительных портов и расширение соглашения является одной из предпосылок для роста ВВП Украины на 3% в 2023 году после падения почти на треть в результате российской агрессии в 2022-м.

"Мы сосредоточимся на строительстве дополнительных хранилищ для сельскохозяйственной продукции. Но то, что нам нужно сделать со стратегической точки зрения - открыть морские порты. Это касается не только продукции сельского хозяйства, но и стали", - подчеркнула министр экономики.

Напомним, ранее директор GMK Center Станислав Зинченко заявил, что разблокировка морских портов для экспорта металлопродукции позволит промышленным предприятиям в короткие сроки нарастить объемы производства, а Украине даст ежемесячно $420 млн валютной выручки ежемесячно.

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Министерство экономики
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