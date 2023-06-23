Украина лишилась конкурента в борьбе за проведение ЧМ-2030

Саудовская Аравия отказалась от намерений сразиться в тендере за право принять чемпионат мира 2030 года. Мундиаль стремится провести и Украина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Marca .

Аравийские функционеры отозвала заявку на проведение ЧМ-2030. Они уже уведомили партнеров из Египта и Греции о выходе из совместного проекта.

Представители Саудовской Аравии считают, что их заявка не сможет конкурировать с другими. На участие в тендере уже подали совместную заявку 4 южноамериканских государства – Аргентина, Парагвай, Уругвай и Чили. Планируют провести Мундиаль и европейцы.

К совместной заявке Испании и Португалии осенью присоединилась Украина. Правда, в марте появились слухи о намерении заменить ее Марокко. Причины – разрушение инфстрактуры в результате российской агрессии и уголовные производства против руководителей УАФ.

Однако в начале апреля премьер-министр Португалии Кошта заявил амбиции провести чемпионат мира совместно с Испанией, Марокко и Украиной. По планам функционеров, украинские города приняли бы одну из групп Мундиаля. Хозяева ЧМ-2030 будут определены на конгрессе ФИФА в 2024 году.