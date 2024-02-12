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Украина начала сбивать "Шахеды" лазерными антидроновыми системами Vampire, - СМИ

Понедельник 12 февраля 2024 16:47
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Украина начала сбивать "Шахеды" лазерными антидроновыми системами Vampire, - СМИ Фото: Украина начала сбивать "Шахеды" лазерными антидроновыми системами Vampire (vampire-l3harris-com)
Автор: Наталья Кава

Украинские военные, вероятно, начали использовать против российских беспилотников антидроновые системы Vampire.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defense Express.

По мнению аналитиков, с помощью Vampire в частности была отбита атака "Шахедов" в ночь на 11 февраля. Тогда пресс-служба ВМС Украины показала видео боевой работы своих подразделений ПВО. Именно на этих видео вероятно и показана работа Vampire.

В начале можно увидеть, что зенитчики берут вражеский "Шахед" на прицел, но используют для этого неизвестную оптико-электронную станцию. Затем в дрон попадает реактивный снаряд, после чего "Шахед" срывается в пике и падает.

Именно эти кадры наводят на мысль, что видео показаны первые в публичном доступе кадры боевой работы ракетных установок Vampire под управляемые реактивные снаряды APKWS.

Что известно о Vampire

Эти комплексы по борьбе с беспилотниками являются относительно новым вооружением, как впервые начали тестировать в 2021 году. Этот мобильный зенитный комплекс оснащен оптико-электронной системой WESCAM MX-10 с тепловизионной и телевизионной камерами.

Vampire оснащена пусковой установкой и 70-мм ракетами APKWS с лазерной наводкой. Комплекс портативный и может устанавливаться на различные транспортные средства, в том числе и простые внедорожники.

Однако известно, что часть Vampire, которые получит Украина, установлена на шасси американского многоцелевого внедорожника "Хамви". Однако система самостоятельна и может быть установлена на любой наземный транспорт за несколько часов.

Что касается снарядов APKWS – пока не известен показатель дальности их стрельбы в режиме "земля-воздух". Но в режиме "земля – земля" расстояние составляет 4-5 километров, и в режиме "воздух-земля" – до 11 километров. Стоимость одного реактивного снаряда APKWS – до 40,6 тысяч долларов за единицу.

Атака дронов 11 февраля

В ночь на 11 февраля кафиры выпустили по Украине 45 дронов-камикадзе, силы ПВО работали в девяти областях, удалось сбить 40 "Шахедов".

Россияне направили "Шахеды" на юг Украины и Киев. На подступах к столице сбили все дроны, попаданий в Киеве не было.

В Николаеве из-за удара вражеского беспилотника вспыхнул пожар. Пострадал мужчина. В Днепропетровской области в результате ночной атаки также пострадавший.

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