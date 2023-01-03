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Украина планирует присоединиться к одной из самых престижных международных экономических организаций: что известно

Новина українською →
Вторник 03 января 2023 04:45
Украина планирует присоединиться к одной из самых престижных международных экономических организаций: что известно Фото: Украина планирует стать ассоциированным членом ОЭСР (shutterstock.com)
Автор: Олег Васкив

Украина в 2023 году намерена приложить усилия, чтобы стать ассоциированным членом Организации экономического сотрудничества и развития.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы Государственной регуляторной службы Алексея Кучера агентству Укринформ.

"ОЭСР - это одна из самых престижных международных экономических организаций, в которую входят 38 ведущих мировых государств. Вступление Украины в нее не менее важно, чем в ЕС. Опыт и поддержка этой организации будут чрезвычайно ценны сегодня и в процессе послевоенного восстановления в частности", - отметил чиновник.

Кучер указал, что в начале декабря 2022 года делегация ДРС приняла участие в заседании Комитета регуляторной политики ОЭСР в Париже. Украинская сторона предложила собственное видение того, как организация может помочь нашему государству.

"Сейчас сложно сказать, когда наше государство присоединится к ОЭСР, но интеграция идет широкими шагами. Со своей стороны мы сделаем все возможное, чтобы уже в этом году Украина стала ассоциированным членом", - добавил глава Государственной регуляторной службы.

Напомним, Совет Организации экономического развития и сотрудничества принял решение о немедленном прекращении участия России и Беларуси в органах ОЭСР.

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