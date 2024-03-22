Украина под давлением Китая и Франции может закрыть список спонсоров войны, - Reuters

Украина может уже завтра закрыть свой черный список спонсоров войны, занимающий центральное место в кампании Киева по разоблачению фирм, ведущих бизнес с Россией, после негативной реакции со стороны таких стран, как Китай и Франция.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Источники агентства заявили, что Украина может 22 марта отказаться не только от списка, но и от связанного с ним веб-сайта, на котором представлена подробная информация о лицах, находящихся под западными санкциями, компаниях и происхождении российских запчастей для оружия.

Черный список НАПК не имеет юридической силы, но он стал позором для около 50 крупных компаний, работающих на территории России и помогающих Кремлю в войне против Украины, например, путем уплаты налогов.

"Это Китай, но не только Китай", - сказал один человек, непосредственно знакомый с этим вопросом, также намекая на давление со стороны Франции с целью исключить из списка Auchan и Leroy Merlin.

Пекин, крупный потребитель украинского зерна, в феврале потребовал от Киева исключить из списка 14 китайских компаний, чтобы "устранить негативное воздействие".

Хотя Китай рассматривается как союзник России, Киев заявил, что надеется, что вторая по величине экономика мира примет участие в саммите мировых лидеров этой весной, чтобы продвинуть формулу мира президента Владимира Зеленского.

Второй источник сообщил, что Австрия, Китай, Франция и Венгрия оказывали давление на Киев по поводу списка, добавив, что он может быть удален из Интернета в течение нескольких дней.

Угрозы и переговоры

Венгрия уже давно имеет напряженные отношения с Киевом и поддерживает связи с Москвой. Хотя премьер-министр Виктор Орбан осудил российское вторжение, его правительство отказалось отправлять оружие в Украину и неоднократно выступало за мирные переговоры.

В 2023 году Венгрия пригрозила заблокировать военную поддержку Украины Европейским Союзом и ввести санкции против России, если ее OTP Bank не будет исключен из черного списка. Его удалили несколько месяцев спустя.

Аналогичную позицию заняла Австрия, которая продолжает использовать российский газ и выступает в качестве хаба для российских денег.

В конце прошлого года ее правительство заявило, что не согласится на санкции Европейского Союза до тех пор, пока его Raiffeisen Bank International, крупнейший западный банк в России, не будет исключен из черного списка. Райффайзен был исключен из списка.

В список вошли девять компаний из США и по четыре из Франции и Германии.

Два источника заявили, что вполне возможно, что список, составленный Национальным агентством по предотвращению коррупции (НАПК), будет передан в ведение украинской военной разведки и будет поддерживаться. В этом случае было неясно, останется ли список публичным.

Список НАПК

Напомним, что НАПК является органом, ответственным за систему комплаенса в частном секторе. В ходе процедуры комплаенса контрагенты подлежат проверке на добросовестность, в том числе социально ответственное ведение бизнеса в соответствии со стандартами ОЭСР.

Список "Международных спонсоров войны" является репутационным инструментом для достижения добродетели цепочек поставок в международном измерении, выхода международного бизнеса из России, следовательно, уменьшения финансовой и технологической способности страны-террориста.