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Украина получила транш на 1,9 млрд евро от ЕС

Украина, Четверг 27 июня 2024 13:12
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Украина получила транш на 1,9 млрд евро от ЕС Фото: транш от ЕС на 1,9 млрд евро поступил от ЕС (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Государственный бюджет Украины получил транш в 1,9 млрд евро от Европейского Союза по программе Ukraine Facility.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минфина.

Как отметил министр финансов Украины Сергей Марченко, ЕС является ключевым партнером Украины, который продолжает играть решающую роль в ускорении победы и укреплении экономической устойчивости страны.

По его словам, с начала полномасштабной войны ЕС предоставил Украине почти 35 млрд евро прямой бюджетной помощи.

"Эти средства способствовали поддержке макроэкономической стабильности, а также позволяют обеспечивать финансирование приоритетных бюджетных нужд", - добавил министр.

Ukraine Facility

Напомним, в феврале 2024 года Европарламент утвердил регламент программы Ukraine Facility. Программа поддержки Украины от ЕС объемом 50 млрд евро будет действовать с 2024 по 2027 год

Украина уже получила 6 млрд евро финансовой поддержки в марте и апреле этого года за выполнение 5 индикаторов первого квартала. Во втором квартале необходимо выполнить 9 индикаторов, что позволит получить 4,1 млрд евро в сентябре 2024 года.

В целом план для Ukraine Facility включает 151 индикатор по 69 направлениям реформ, выполнение которых запланировано на период до 2027 года.

По данным Минфина на 20 июня с начала 2024 года Украина получила около 11,8 млрд долларов международного финансирования. Больше всего предоставил ЕС - 6,5 млрд долларов. Ожидается, что МВФ выделит 2,2 млрд долларов в конце июня.

Украина получила транш на 1,9 млрд евро от ЕС

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