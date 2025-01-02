Украина получила дальнобойные винтовки HLR 338 от Германии

Украина получила в новом пакете военной помощи от Германии 420 высокоточных снайперских винтовок HLR 338. Это оружие официально было представлено в 2023 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт федерального правительства Германии.

Вместе с винтовками Украина получила 314 тысяч патронов к ним. Отмечается, что данное оружие предназначено для высокоточного поражения целей на дальней дистанции.

Производитель характеризует это оружие как новую винтовку, которая сочетает дальнобойные качества с модульной концепцией и значительным уменьшением веса по сравнению с RS от CG Haenel.

Несмотря на то, что винтовка была представлена в 2023 году, Бундесвер успел принять ее на вооружение. В этой серии также есть винтовки HLR 308 Basic калибра .308 Win и калибра 6.5 Creedmoor.

Она имеет регулируемый двухступенчатый спусковой крючок с силой нажатия от 10 до 20 Н (эквивалент примерно 1,0-2,0 кг). Также в ней можно регулировать нажатие крючка спуска. Предохранитель делает невозможным случайный выстрел.

Характеристики HLR 6,5 BASIC:

вес 7,5 кг;

длина ствола - 600 мм;

диаметр - 22 мм;

общая длина - 1275 мм;

магазин - 10 патронов.

HLR Basic оснащен управляемой длиной приклада с регулируемой подставкой для щеки. Это позволяет создать идеальные эргономические условия для безопасной эксплуатации. Она также совместима с прикладами класса AR-15.

HLR Basic доступен в калибрах:

.308 Win (длина ствола 600 мм, твист 12 дюймов);

6.5 Creedmoor (длина ствола 600 мм, твист 8 дюймов);

.338 Lapua Magnum (длина ствола 690 мм, твист 10 дюймов).

Поддержка Украины со стороны Германии

В конце прошлого года канцлер Германии Олаф Шольц заявил во время брифинга, что Берлин отправил в Украину шестой комплекс ПВО IRIS-T.