Украина назвала финальную заявку на Евро-2024
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Тренерский штаб сборной Украины составил окончательный список исполнителей, которые уедут на грядущий чемпионат Европы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинскую ассоциацию футбола.
Вратари: Георгий Бущан, Анатолий Трубин, Андрей Лунин.
Защитники: Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Валерий Бондарь, Александр Тимчик, Виталий Миколенко, Илья Забарный, Александр Сваток, Максим Таловеров, Богдан Михайличенко.
Полузащитники: Андрей Ярмоленко, Николай Шапаренко, Владимир Бражко, Тарас Степаненко, Александр Зубков, Георгий Судаков, Александр Зинченко, Виктор Цыганков, Михаил Мудрик, Сергей Сидорчук, Руслан Малиновский.
Нападающие: Артём Довбык, Роман Яремчук, Владислав Ванат.