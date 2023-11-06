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Украина наращивает производство всех видов вооружений, - Кулеба

Понедельник 06 ноября 2023 03:29
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Украина наращивает производство всех видов вооружений, - Кулеба Фото: глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Украинский военно-промышленный комплекс активно наращивает производство всех видов вооружений, чтобы в дальнейшем меньше зависеть от помощи союзников.

Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Welt.

"Что касается возможных событий в 2024 году (после президентских выборов в США – ред.), то нам придется подождать и посмотреть. Но мы готовимся, потому что не можем позволить себе зависеть исключительно от американской поддержки. Потому мы в настоящее время сейчас вкладываем огромные средства в собственное производство всех видов вооружений, значительно наращиваем объемы выпуска и милитаризируем нашу экономику", - отметил Кулеба.

Производство вооружения в Украине

Напомним, ранее Камышин заявлял, что Украина существенно нарастила собственное производство снарядов, но этого не достаточно для потребностей наших воинов.

Также недавно стало известно что "Украинская оборонная промышленность" и немецкий оборонный концерн Rheinmetall создали совместное предприятие. На нем будут обслуживать и ремонтировать технику, которую передали Украине западные союзники.

Напомним, 29 сентября в Киеве состоялся первый Международный форум оборонных индустрий (DFNC1). Мероприятие объединило 252 компании из более чем 30 стран.

В ходе форума президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании альянса оборонных индустрий и спецфонда в оборонной сфере. Его наполнят деньгами по российским активам и дивидендам от государственных оборонных активов.

В целом, к созданному по инициативе Украины Альянсу оборонных индустрий уже присоединились 59 иностранных компаний из 23 стран мира.

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