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Украина может согласиться на транзит российского аммиака, если будет расширен морской экспорт, - эксперт

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Среда 24 мая 2023 22:23
Украина может согласиться на транзит российского аммиака, если будет расширен морской экспорт, - эксперт Фото: Украина может согласиться на транзит российского аммиака, если будет расширен морской экспорт (cfts.org.ua)
Автор: Юлия Бойко

Украина готова рассматривать разрешение на транзит российского аммиака через свою территорию, но только в случае расширения зернового соглашения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исследование ЦТС .

Представитель правительства сообщил СМИ, что в согласованном тексте договоренности не упоминается аммиакопровод Тольятти-Одесса и транзит. Поэтому для того, чтобы Россия смогла возобновить транзит аммиака по украинской территории, потребуется дополнительное соглашение. Украина будет выдвигать требования.

"Мы говорим следующее: если оно (соглашение) включает аммиакопровод, то Украина должна получить дополнительные вещи, которые будут служить нашим национальным интересам. То есть - расширение географии соглашения и перечня товаров (для экспорта по коридору). Тогда это могло бы служить интересам нашей страны", - сказал источник, слова которого приводит СМИ.

Напомним, ранее заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Юрий Васьков говорил, что зерновое соглашение - лишь временное решение проблемы, а Украина нуждается в полной разблокировке портов.

Это решение поможет снизить мировые цены на зерно и продукцию горно-металлургического комплекса, поэтому Украина призывает всех партнеров и международные организации присоединиться к обеспечению свободного судоходства в Черном море.

К расширению зернового соглашения также призвали страны "Большой семерки" (G7): в совместном заявлении они выразили убеждение, что соглашение должно быть полностью имплементировано и расширено номенклатурой новой продукции.

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