Украина могла бы получить некоторые преимущества членства в ЕС до вступления, - президент Европарламента

Украина могла бы получить некоторые преимущества, которые дает членство в Евросоюзе, еще до того, как фактически присоединится к блоку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Европарламента Роберту Метсолу в интервью The Guardian .

Она не считает необходимым ждать официального вступления Украины и других стран-кандидатов в ЕС для того, чтобы они могли пользоваться некоторыми преимуществами членства.

В частности, страны-кандидаты могут получить доступ к бесплатному мобильной связи в роуминге в ЕС, популярной политике, которая означает, что при отпуске в ЕС тарифы одинаковы, как и дома.

"Если мы собираемся распространить роуминг на эти страны, давайте это сделаем. Операторы сетей готовы сделать это", - сказала Метсола.

Она отметила, что торговые барьеры для бизнеса также могут быть сняты.

"Этап перед вступлением также означает доступ к средствам, доступ к университетам, доступ для студентов, возможность выйти на внутренний рынок, независимо от того, применяем ли мы импортные и экспортные тарифы. Мы годами говорили, что Украина не может быть подключена к европейской электросети. На это нам понадобились дни, когда началась война. В конце концов это всегда касалось политической воли", - сказала она.

Президент Европарламента надеется, что переговоры о вступлении Украины в ЕС начнутся до Рождества - в декабре.

"Я ожидаю четкого результата, потому что самый плохой сигнал который можно послать - что мы ставим перед ними целые и крайние сроки, которые сами не способны выполнить", - добавила она.

Вступление Украины в ЕС

В 2022 году Украина получила статус кандидата на вступление в Евросоюз. Теперь Киев должен выполнить целый ряд условий, чтобы стать полноправным членом блока.

По состоянию на конец июня Украина выполнила два из семи условий, необходимых для начала переговоров. При этом министр по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина уверена, что переговоры по вступлению в ЕС начнутся в этом году.

Также издание Bloomberg заявило, что Еврокомиссия порекомендует начать процесс переговоров по присоединению Украины к ЕС в октябре.

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