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Украина должна выйти из войны с большим частным капиталом и меньшей ролью государства в экономике, - экономист

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Среда 16 ноября 2022 15:26
Украина должна выйти из войны с большим частным капиталом и меньшей ролью государства в экономике, - экономист Фото: Владислав Рашкован (facebook.com/vladyslav.rashkovan)
Автор: Юлия Бойко

Украина должна выйти из войны страной с большим частным капиталом и инвестициями, а не большей ролью государства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя исполнительного директора Украины в Международном валютном фонде Владислава Рашкована.

"Вопрос вмешательства государства возникает, когда рыночные условия искривлены. Война является таким условием, но мы не можем строить экономику с точки зрения, что война будет всегда. Украина должна выйти из войны страной с большим частным капиталом и инвестициями, а не большей ролью государства" , - объясняет Рашкован.

По его словам, во время Великой войны роль частных компаний никак не меньше, чем государства.

"Они обеспечивают мобильную и почтовую связи, надежное энергоснабжение, несмотря на постоянные обстрелы инфраструктуры россиянами, работу морских портов, доступ к банковским услугам", - подчеркнул Рашкован.

Он отмечает, что государственные предприятия менее эффективны, чем частные. Это не раз доказывали разные исследования.

"В частности, по расчетам Центра экономической стратегии, рентабельность компаний из одной отрасли, но разной формы собственности в среднем отличалась на 61%. Конечно, не в пользу государственных", - добавляет экономист.

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