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Украина должна воспользоваться правом на временную отсрочку CBAM из-за войны, - эксперт

Среда 28 мая 2025 14:47
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Украина должна воспользоваться правом на временную отсрочку CBAM из-за войны, - эксперт Фото: Украина должна воспользоваться правом на временную отсрочку CBAM из-за войны (Getty Images)
Автор: Сергей Новиков

Всеукраинская энергетическая ассамблея призвала Кабмин срочно инициировать официальное обращение к Еврокомиссии о введении временных исключений из действия механизма трансграничной углеродной корректировки (CBAM) для украинской продукции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение председателя Ассамблеи Ивана Плачкова к премьер-министру Денису Шмыгалю.

CBAM, который вступает в силу с 2026 года, уже на этапе переходного периода создает значительные риски для экспорта энергоемкой продукции из Украины, в частности электроэнергии и металлопродукции, говорится в обращении.

Всеукраинская энергетическая ассамблея предупредила: автоматическое применение "углеродной пошлины" может привести к потере экспортных поступлений, снижению инвестиций в модернизацию энергосистемы и осложнению восстановления разрушенной инфраструктуры.

"Ассамблея подчеркивает необходимость разработки специального подхода к внедрению СВАМ по украинскому экспорту. В частности, считаем целесообразным рассмотреть возможность введения механизма отсрочки или пересмотра требований СВАМ на период действия военного положения в Украине", - говорится в обращении.

Ассамблея ссылается на положения части 7 статьи 30 Регламента (ЕС) 2023/956, предусматривающий возможность обращения третьих стран, подвергшихся воздействию "непредсказуемых и неспровоцированных событий с разрушительными последствиями для экономики и промышленности", с просьбой о временном смягчении требований CBAM.

Также отмечают, что такая процедура со стороны Украины еще не была официально начата.

Особое внимание члены Всеукраинской энергетической ассамблеи обратили на уязвимость энергетического сектора, который существенно пострадал от войны с РФ, и не имеет возможности быстро адаптироваться к требованиям декарбонизации.

"Предприятия электроэнергетики пока не имеют ни технической, ни финансовой способности внедрить полноценные меры по декарбонизации в краткосрочной перспективе", - отметили в документе.

Также в ВЭА отмечают, что значительная часть энергетической инфраструктуры разрушена, оккупирована или работает с высоким уровнем рисков.

"Принимая во внимание сложнейшие условия функционирования энергетического комплекса Украины, обращаемся к Вам, уважаемый Денис Анатольевич, с просьбой как можно быстрее инициировать процедуру обращения в Европейскую Комиссию в соответствии с частью 7 статьи 30 Регламента СВАМ с целью защиты национальных экономических интересов и обеспечения конкурентоспособности украинской продукции на рынке ЕС", - призвал председатель ВЭА Иван Плачков.

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