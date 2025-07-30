Украина имеет право на отмеривание СВАМ на основе форс-мажора, - S&P Global

Последствия введения механизма СВАМ для Украины будут критическими. Поэтому нужно, чтобы Европейская Комиссия применила для Украины исключения и не подвергала украинских экспортеров риску больших потерь доходов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на S&P Global .

Однако для этого украинская власть должна обратиться в комиссию с соответствующим предложением, которого до сих пор нет.

По имеющимся расчетам, механизм СВАМ может негативно повлиять на 17-20% экспорта Украины в ЕС - ведь Украина экспортирует в ЕС большое количество цемента, удобрений, алюминия, чугуна, стальных заготовок и длинномерной стальной продукции.

"Для предоставления исключения для Украины Европейской Комиссии необходимо предложить изменение в статью 30.7 регламента, которая предусматривает исключения для непредсказуемых, исключительных и неспровоцированных событий, влияющих на экономическую инфраструктуру третьих стран, подпадающих под действие CBAM", - указывает S&P Global.

По данным СМИ, Украина соответствует всем критериям для предоставления исключения - ведь война является непредвиденным, исключительным и неспровоцированным событием.

"Она находится вне контроля третьей страны, к которой применяется CBAM, и имеет разрушительные последствия для экономической и промышленной инфраструктуры пострадавшей страны", - констатирует S&P Global.

По информации издания, неофициальные встречи между украинскими властями и Европейской Комиссией продолжались в течение 2024 и 2025 годов. Ожидалось, что Комиссия инициирует специальный способ применения CBAM к импорту из Украины.

Но пока информации, что процесс запущен, нет. Украинская власть также не предоставила изданию комментариев относительно того, на каком этапе сейчас находится обращение к ЕС по этому вопросу.



"CBAM может привести к большим экономическим потерям для Украины - исследования оценивают потери ВВП в пределах 4,8%-6,3% в течение следующих лет. В валовом выражении потери могут достичь 1,44 млрд долларов, а экспорт товаров, на которые распространяется действие CBAM, может сократиться на 65,7% до 2034 года", - отметили в S&P Global.