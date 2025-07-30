Украина имеет право на отмеривание СВАМ на основе форс-мажора, - S&P Global
Последствия введения механизма СВАМ для Украины будут критическими. Поэтому нужно, чтобы Европейская Комиссия применила для Украины исключения и не подвергала украинских экспортеров риску больших потерь доходов.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на S&P Global.
Однако для этого украинская власть должна обратиться в комиссию с соответствующим предложением, которого до сих пор нет.
По имеющимся расчетам, механизм СВАМ может негативно повлиять на 17-20% экспорта Украины в ЕС - ведь Украина экспортирует в ЕС большое количество цемента, удобрений, алюминия, чугуна, стальных заготовок и длинномерной стальной продукции.
"Для предоставления исключения для Украины Европейской Комиссии необходимо предложить изменение в статью 30.7 регламента, которая предусматривает исключения для непредсказуемых, исключительных и неспровоцированных событий, влияющих на экономическую инфраструктуру третьих стран, подпадающих под действие CBAM", - указывает S&P Global.
По данным СМИ, Украина соответствует всем критериям для предоставления исключения - ведь война является непредвиденным, исключительным и неспровоцированным событием.
"Она находится вне контроля третьей страны, к которой применяется CBAM, и имеет разрушительные последствия для экономической и промышленной инфраструктуры пострадавшей страны", - констатирует S&P Global.
По информации издания, неофициальные встречи между украинскими властями и Европейской Комиссией продолжались в течение 2024 и 2025 годов. Ожидалось, что Комиссия инициирует специальный способ применения CBAM к импорту из Украины.
Но пока информации, что процесс запущен, нет. Украинская власть также не предоставила изданию комментариев относительно того, на каком этапе сейчас находится обращение к ЕС по этому вопросу.
"CBAM может привести к большим экономическим потерям для Украины - исследования оценивают потери ВВП в пределах 4,8%-6,3% в течение следующих лет. В валовом выражении потери могут достичь 1,44 млрд долларов, а экспорт товаров, на которые распространяется действие CBAM, может сократиться на 65,7% до 2034 года", - отметили в S&P Global.
Введение пошлины CBAM в Украине
Как известно, до полноценного запуска европейской пошлины CBAM осталось чуть меньше полугода года. И если Украина не получит отсрочку, то уже в ближайшие пару лет, по оценкам Федерации работодателей, потеряет 4,7 млрд долларов экспорта и 2,7 млрд долларов инвестиций. Также, по оценкам аналитических центров, можем потерять к 2030 году 6,4% от ВВП, и более 116 тыс. рабочих мест.
Украинская власть уже начала переговоры об отсрочке для Украины этой пошлины, но результатов пока нет. Бизнес и эксперты призывают правительство ускорить переговоры - ведь наша страна точно имеет право на отсрочку по законодательству ЕС.
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