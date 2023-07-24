Украина должна при поддержке партнеров обеспечить разблокировку морских портов, - Водовоз

Зерновое соглашение стало для России возможностью узаконить пиратство в Черном море, а сейчас Украина получила шанс полностью разблокировать порты. Это поможет промышленности сохранить объемы производства и вытеснить Россию с европейских рынков.

"Зерновое соглашение не работало последние три месяца. От нас получалось 5 кораблей в месяц, а россияне имели цепочку, на которой нас держали. Зерновое соглашение, как таковое - это была легитимизация пиратства в Черном море. Ведь Россия получила право решать, чтобы выходили только те корабли, которые она хочет, и только в определенном - и в определенном."

Он выразил убеждение, что возобновление работы украинских портов лежит в плоскости переговоров с международными партнерами, ведь свободное судоходство в черноморском регионе решает ряд проблем, в том числе глобальных. В то же время, решение этого вопроса в Украине возложено только на Министерство инфраструктуры.

"Это большой вопрос, и одно Министерство инфраструктуры его не может решить. К этому вопросу должно подключаться Министерство экономики, МИД, и на всех уровнях они должны трубить в трубы и говорить: разблокируйте порты. Нужно вести переговоры с Эрдоганом (президентом Турции, - ред), потому что он заинтересован в том, чтобы он подал, из-за ООН, с корабли". которая заинтересована в том, чтобы не было голода и чтобы беженцы не бежали в Европу. То есть необходимо вести переговоры не с позиции нарушения международных соглашений, а с позиции экономических факторов", - убежден Водовиз.

Он также подчеркнул, что блокировка морских портов Россия использует для того, чтобы вытеснить украинскую продукцию с мировых рынков и заместить ее своей. В то же время обеспечение свободного судоходства позволит усилить санкционное давление на агрессора.

"Есть 11 пакетов санкций против РФ, которые введены. В этих пакетах частично где-то металл запретили, но основные виды продукции, которые поставляет Россия - не запретили. Есть парадокс: мы железной дорогой не можем вывозить свою продукцию, и нас там замещают россияне. А что делают европейцы?", - охотно покупают.

Напомним, на днях Федерация работодателей транспорта Украины обнародовала заявление, согласно которому из-за заблокирования портов Украина потеряла минимум 10% ВВП , 18 млрд долларов валютной выручки, 500 тыс. рабочих мест и 135 млрд грн налогов – что сопоставимо с бюджетом расходов Украины на образование или здравоохранение.

Ранее вице-премьер-министр по восстановлению Украины Александр Кубраков заявил, что Украина нуждается в свободном морском экспорте, и призвал международное сообщество объединиться для разблокирования украинских портов.