ua en ru
Ср, 23 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украина должна пересмотреть свою стратегию морской экономики и безопасности, - Клименко

Среда 23 августа 2023 13:12
UA EN RU
Украина должна пересмотреть свою стратегию морской экономики и безопасности, - Клименко Фото: Юлия Клименко (facebook com)
Автор: Юлия Бойко

Морская экономика и морская безопасность должны развиваться параллельно и основными составляющими, ведь морской экспорт для Украины это вопрос национальной и экономической безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата, первого замглавы комитета по транспорту и инфраструктуре ВР Юлию Клименко.

"Если посмотреть на обновленную недавно вышедшую стратегию Великобритании, то там есть и развитие воинской части, и экономических блоков. У них вся страна зависит от морского импорта, и поэтому для них это вопрос национальной и экономической безопасности. То же самое должно быть в нас. Стратегия, утвержденная за месяц до начала войны, должна быть пересмотрена с этим учетом", - подчеркнула Клименко.

Она также сообщила, что сейчас Украина работает над этим вопросом: уже изданы рекомендации, утвержденные комитетом ВР после проведения комитетских морских слушаний. Согласно этим рекомендациям, четко расписаны по государственным органам, кто что должен сделать. Совсем позже Украина получит новую Стратегию - документ, на который можно будет опираться, в том числе при разговоре с партнерами о наших потребностях.

В то же время, нужно работать над созданием новых международных структур, которые будут обеспечивать безопасность в Черном море, акцентировала Клименко.

"Те организации, которые были созданы до войны, не пригодны для того, чтобы что-то качественно развивать. Они пригодны для политических дебатов, но это не приведет к развитию ни торговых отношений, ни политических, ни пересмотра тех конвенций, которые должны быть обновлены". Пора собираться со странами НАТО в Черном море, с Британией и с Америкой и другими странами, обладающими мощным флотом и морскими возможностями, и создавать другие альянсы, которые позволяли бы нам быть крупным партнером в Черном море", - отметила она.

Ранее генерал Сергей Кривонос заявил, что развертывание Украиной морского фронта - мощный шаг, который держит в напряжении российские корабли. Теперь наша задача - сделать так, чтобы их корабли вообще не выходили из портов, а также провести переговоры с партнерами по конвоированию украинских кораблей силами НАТО.

В свою очередь украинский военный, полковник запаса Роман Свитан заявил, что если бы не зерновое соглашение, Украина могла бы раньше атаковать российские корабли. Поэтому нужно забыть о частичных договоренностях и обеспечить свободное судоходство по морю для всех стран.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
порт Экономика Украины
NEWS
Крымская платформа. Что на повестке дня третьего саммита по деоккупации
Крымская платформа. Что на повестке дня третьего саммита по деоккупации
DAILY
Уроки между тревогами. Как в Украине будут работать школы и к чему готовиться родителям
Катерина Гончароваруководитель РБК-Украина Travel Уроки между тревогами. Как в Украине будут работать школы и к чему готовиться родителям