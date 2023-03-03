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Украина должна экспортировать излишек электроэнергии и зарабатывать на этом, - экс-министр

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Пятница 03 марта 2023 19:48
Украина должна экспортировать излишек электроэнергии и зарабатывать на этом, - экс-министр Фото: Украина должна экспортировать избыток электроэнергии и зарабатывать на этом (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Украина может экспортировать часть электроэнергии, поскольку сейчас в энергосистеме производится больше электричества, чем потребляется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на экс-министра энергетики Ивана Плачкова.

По его словам, украинскую энергосистему уже нужно готовить к работе в следующем отопительном сезоне. Потому Плачков считает, что сейчас Украина может экспортировать электроэнергию и зарабатывать на этом деньги.

"Если у нас уровень потребления 13 тысяч МВт, а у нас генерирующих мощностей 14 или 15 тыс. МВт, почему они будут стоять? Они будут работать и зарабатывать", - сказал он.

Экс-министр отметил, что при увеличении внутреннего потребления экспорта электроэнергии не будет.

Напомним, ранее руководитель "Центра экономического восстановления" и советник премьер-министра Кирилл Криволап заявлял, что, экспортируя электроэнергию в часы профицита, Украина сможет привлечь дополнительные средства, которые будут работать на восстановление украинской экономики и энергосистемы.

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