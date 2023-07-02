ua ru
Вс, 02 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украина и Словакия договорились о совместной разработке 155-мм гаубицы

Новина українською →
Воскресенье 02 июля 2023 09:17
Украина и Словакия договорились о совместной разработке 155-мм гаубицы Фото: Украина и Словакия договорились о совместной разработке 155-мм гаубицы (кадр с видео)
Автор: Сергей Пышкин

Украина и Словакия предварительно договорились о разработке САУ калибра 155 мм. Целью сотрудничества является адаптация самоходной гаубицы Eva к украинским требованиям, а также интеграция технических решений от украинских партнеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Denník E.

Как отмечает издание:

  • со словацкой стороны партнером выступает государственная компания Konstrukta Defence;
  • с украинской - Краматорский завод тяжелого станкостроения, который производит собственные гаубицы.

"Наша цель в том, чтобы построить функциональный прототип новой гаубицы в течение одного года", - рассказал директор Konstrukta Defence Александр Гурский.

Компании уже подписали меморандум о сотрудничестве. Также информацию подтвердил директор Краматорского завода тяжелого станкостроения Виталий Загудаев. В частности компании договорились и о других видах совместной деятельности.

"В Konstrukta Defence мы нашли хорошего и надежного партнера, с которым развиваем проекты в сфере минометов, боеприпасов, модернизации проекта "Богдана", а также в разработке новой 155-миллиметровой гаубицы", - заявил Загудаев.

Как отметил Гурский, сотрудничество началось из-за того, что Украина была довольна словацкими гаубицами Zuzana 2, которые Вооруженные силы начали использовать еще прошлым летом. В этом сотрудничестве возникла идея построить гаубицу, в которую каждая из сторон вложит максимум возможностей и технических решений.

Издание добавляет, что пока это планы, которые все же могут и не реализоваться. Речь идет о выборах в Словакии в сентябре текущего года, во время которых может выиграть политическая партия, обещающая прекратить помощь Украине. В то же время Гурский считает разработку словацко-украинской гаубицы очень многообещающей.

САУ EVA

  • самоходная 155-мм гаубица на шасси Tatra 6×6 или 8×8;артиллерийскую установку обслуживает экипаж из трех человек;
  • гаубица оснащена автоматической системой заряжания;
  • содержит 12 готовых к стрельбе снарядов;
  • еще 12 - перевозятся на шасси.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
NEWS
ВСУ продолжают контрнаступательные действия сразу на нескольких направлениях: карты боев ISW
ВСУ продолжают контрнаступательные действия сразу на нескольких направлениях: карты боев ISW
DAILY
"Мы вернулись, а вы готовы нас принять?" Истории бойцов с травмами войны
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина "Мы вернулись, а вы готовы нас принять?" Истории бойцов с травмами войны