Украина хочет закупать противодронные системы у компании из Литвы: детали

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя министра обороны Украины Юрия Джигиря .

"Посетил литовскую компанию "NTService", - говорится в сообщении.

По его словам, она производит антидронные системы, в частности противовоздушные ружья типа EDSM-4M "SkyWiper", которые с 2021 года закупают для украинской армии.

Украина хочет расширить сотрудничество

"С руководством предприятия обсудил дальнейшее сотрудничество", - сообщил заместитель министра.

Фото: Юрий Джигир (facebook.com/yuriy.dzhygyr)

Также обсуждались возможности закупок для Сил обороны Украины стационарных систем противодействия "SkyWiper - OMNI" и индивидуальных систем защиты военнослужащего "SkyWiper - SOLO".

Развитие украинских дронов и РЭБ

Напомним, что на вооружении Вооруженных сил Украины находятся уже более 20 наименований дронов украинского производства, что значительно увеличилось во время войны. Ранее Кабмин выделил 40 миллиардов гривен для инвестиций для отечественных беспилотников.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании нового альянса в области вооружения. К этому уже присоединились несколько оружейных производителей из разных стран.

Ранее спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что Украина находится в лучшей позиции по вопросу дронов, чем Россия. В частности, из-за наличия западных технологий.