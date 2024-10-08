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Украина – Грузия: где смотреть матч Лиги наций

Познань, Вторник 08 октября 2024 11:55
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Украина – Грузия: где смотреть матч Лиги наций Фото: "Сине-желтые" перед матчем против Албании (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорцив

Национальная команда Украины продолжит сезон 2024/25 Лиги наций поединком против сборной Грузии на польской земле.

Где смотреть матч онлайн и на каких каналах, подскажет РБК-Украина.

Матч Украина – Грузия состоится 11 октября в Познани. Поединок примет Муниципальный стадион. Стартовый свисток встречи прозвучит в 21:45.

В цифровом вещании T2 матч сборной Украины в прямом эфире покажут региональные телеканалы "Суспильне" ("Суспильне Киев", "Суспильне Полтава" и т. д.) и "MEGOGO Спорт". Клиентам кабельного ТВ трансляция также будет доступна. В сети эксклюзивным транслятором поединка остается платформа MEGOGO.

Предматчевая студия начнется там ориентировочно за час до поединка. Трансляция встречи "сине-желтых" против кавказских "крестоносцев" будет доступна на канале "Футбол Первый" и в разделе "Спорт" по подпискам "Максимальная", "Оптимальная" и "Спорт".

Сборная Украины стартовала в Лиге наций с двух поражений – от Албании (1:2) и Чехии (2:3). Национальная команда Грузии начала турнир с разгрома чехов (4:1) и минимальной победы над албанцами (1:0). Как следствие, команда Сергея Реброва обязана побеждать для продолжения борьбы за повышение в Дивизион A.

К слову, ранее разобрали кадровые изменения Реброва в сборной Украины.

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