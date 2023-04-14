ua ru
Пт, 14 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украина – Чехия: Завацкая уступила во втором матче отбора Кубка Билли Джин Кинг

Новина українською →
Анталья, Пятница 14 апреля 2023 15:11
Украина – Чехия: Завацкая уступила во втором матче отбора Кубка Билли Джин Кинг Фото: Катарина Завацкая не смогла набрать очко для Украины (facebook.com/UkrainianTennisFederation)
Автор: Антон Федорцив

Поражением Катарины Завацкой в двух сетах завершилась вторая встреча в противостоянии сборных Украины и Чехии в рамках квалификации самого престижного теннисного турнира среди женских команд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Кубок Билли Джин Кинг, квалификация

Завацкая – Крейчикова – 0:2 (4:6, 3:6)

Украинка не смогла справиться с Барборой Крейчиковой. Начали матч они на равных. Каждая из теннисисток уверенно брала свои подачи. Впрочем, в шестом гейме чешка оформила брейк и получила стратегическое преимущество. Хотя шанс отыграться у Завацкой был.

При счете 3:5 в пользу оппонентки украинская теннисистка выиграла очко на ее подаче. Впрочем, развить свой успех на собственной Завацкая не смогла. Она не устояла под давлением Крейчиковой, поэтому та сразу же оформила обратный брейк.

Старт второй партии стал зеркальным. В этот раз соперницы принялись обмениваться брейками. В этой импровизированной перестрелке сильнее оказалась 12-я ракетка мира из Чехии. Крейчикова дважды взяла подачи украинки, а вот у Завацкой получился лишь один брейк.

В концовке же чешская теннисистка играла сверхвнимательно. На собственной подаче она со второй попытки реализовала матч-пойнт. Теперь сборная Чехии закрепила общее преимущество в счете (2:0). Ранее украинка Костюк в двух сетах проиграла чешке Вондроушовой.

К слову, накануне Свитолина вылетела во втором раунде грунтового турнира в Кьяссо.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Теннис
NEWS
Украина не сообщала США планы наступления из-за сомнений в их способности хранить тайны, - AP
Украина не сообщала США планы наступления из-за сомнений в их способности хранить тайны, - AP
DAILY
Конец эпохи? Удержит ли Эрдоган власть после выборов в Турции и чего ждать Украине
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Конец эпохи? Удержит ли Эрдоган власть после выборов в Турции и чего ждать Украине