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Украина – Англия: УЕФА назначил арбитра на матч отбора к Евро-2024

Вроцлав, Среда 06 сентября 2023 14:01
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Украина – Англия: УЕФА назначил арбитра на матч отбора к Евро-2024 Фото: "Три льва" выиграли лондонский матч сборных (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорцив

Поединок квалификации перед чемпионатом Европы 2024 года между национальной командой Украины и сборной Англии рассудит бригада арбитров из Болгарии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.

Матч Украина – Англия состоится 9 сентября в польском Вроцлаве. Поединок примет стадион "Тарчиньски Арена". Стартовый свисток встречи прозвучит в 19:00.

37-летний арбитр из Пловдива Георги Кабаков будет обслуживать матч "сине-желтых" против британцев. В роли лайнсменов помогут его соотечественники Мартин Маргаритов и Диан Валков. Четвертым арбитром будет еще один болгарин – Никола Попов.

С украинскими командами пути Кабакова пересекались лишь однажды. Этот опыт можно назвать успешным для донецкого "Шахтера". На групповом этапе Лиги чемпионов 2020/21 "горняки" разошлись миром с миланским "Интером" (0:0).

Ранее ведущие букмекеры составили сетку коэффициентов на предстоящий поединок. Сборная Англии оказалась безусловным фаворитом противостояния. Зато вероятность победы команды Сергея Реброва меньше, чем вариант с итоговой ничьей.

К слову, ранее разобрали мотивы Саудовской Аравии инвестировать в международный спорт.

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