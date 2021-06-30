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"Укравтодору" дали кредитний рейтинг "В" за результатами випуску бондів "Великого будівництва"

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Київ, Середа 30 червня 2021 11:55
"Укравтодору" дали кредитний рейтинг "В" за результатами випуску бондів "Великого будівництва" Фото: "Укравтодору" дали кредитний рейтинг "В" (УНІАН)
Автор: РБК-Україна

Незалежна американська корпорація Standard & Poor's надала "Укравтодору" кредитний рейтинг інвестиційного рівня "В" після випуску євробондів серії "Велике будівництво".

Про це повідомляє прес-служба "Укравтодору".

Як відомо, 17 червня на Лондонській фондовій біржі "Укравтодор" розмістив євробонди "Великого будівництва" на 700 млн доларів США під 6,25% на 7 років.

Наявність незалежного кредитного рейтингу є важливою умовою відкритого фінансового ринку і використовується на міжнародному рівні в тому числі при проведенні переговорів з інвесторами і залученні коштів.

"Рейтингова оцінка емітента характеризує рівень спроможності емітента цінних паперів своєчасно та в повному обсязі виплачувати відсотки і основну суму за борговими зобов'язаннями відносно боргових зобов'язань інших позичальників. Суверенний кредитний рейтинг вказує на рівень ризику інвестиційного середовища країни та використовується інвесторами при пошуку інвестування", - йдеться у повідомленні служби.

Окрім цього, у березні 2021 року Standard & Poor's підтвердило довгостроковий та короткостроковий суверенний кредитний рейтинг України в іноземній та національній валютах на рівні "В/В".

"Прогноз стабільний. Також, Standard & Poor's підтвердило рейтинг України за національною шкалою на рівні "uaА", - зазначає служба.

Нагадаємо, раніше заступник голови Офісу президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив, що планом президентської програми на 2021 рік передбачено ремонт і будівництво 6500 км доріг і 245 штучних споруд.

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