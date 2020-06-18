"Укравтодор" працевлаштував вже майже 8 тис. осіб в рамках "Великого будівництва"

Фото: ремонт доріг (РБК-Україна)

Працевлаштування проходило з 1 травня в рамках спеціального проекту "Дороги і робота"

В ході реалізації дорожньої частини програми "Велике будівництво" в Україні вже отримали роботу 7 729 осіб. Працевлаштування проходило з 1 травня в рамках спеціального проекту "Укравтодору" - "Дороги та робота".

Про це повідомив Юрій Голик на своїй сторінці в Facebook.

За даними Голика, на сайті проекту також триває прийом працівників дорожніх і суміжних спеціальностей. Наразі відкрито 1 415 вакансій.

"Дороги міняють якість життя людей. Дороги зшивають країну. Дороги розвивають суміжні галузі. Дороги створюють робочі місця", - написав він.

Крім того, додає Голик, наведені цифри відображають дані тільки по 15 компаніям, які беруть участь в проекті. Реальне ж кількість працевлаштованих на реалізації програми, ініціатором якої є президент Володимир Зеленський, набагато більше.

Так, наприклад, одним з тих, хто отримав роботу на будівництві і ремонті доріг, став Іван Чагін з міста Щастя. Зараз Іван зайнятий на ремонті дороги Станиця Луганська - Сєвєродонецьк, яка проходить і через його рідне місто.

"Іван влаштувався на роботу в одну з дорожньо-будівельних компаній, що працюють на цій трасі. У Івана робота і біла зарплата. І нова кваліфікація. Через його місто пройде дорога, яку будує, в тому числі, і він. Іван сам будує нову якість життя ", - написав Голик.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Укравтодор" оцінює загальну кількість зайнятих в реалізації дорожньої частини програми "Велике будівництво" більш ніж в 150 000 осіб як дорожніх, так і суміжних спеціальностей.

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Автор: РБК-Україна