"Укравтодор" залучив американську Bechtel до будівництва Київської обхідної дороги

"Укравтодор" та американська компанія Bechtel Overseas Corporation підписали меморандум про співпрацю в ході будівництва обхідної дороги навколо Києва (КОД), яку створюють за програми президента "Велике будівництво".

Про це повідомляється на сторінці "Укравтодор" у Facebook.

Як пояснили в установі, меморандум про взаєморозуміння щодо співпраці у напрямку реалізації цього проекту було підписано у п’ятницю, 28 травня.

За словами міністра інфраструктури Олександра Кубракова, Київська обхідна дорога є одним із ключових об’єктів президентського "Великого будівництва", оскільки її будівництво дозволить вирішити наболілі транспортні проблеми столиці та покращити міжнародне автомобільне сполучення.

"Зараз ми бачимо, що український дорожній ринок виходить на світовий рівень. У нас складні масштабні проєкти, нам довіряють міжнародні партнери. Реформи, прозорі ефективні рішення, нові топ-гравці - все це свідчить про те, що ми рухаємось у правильному напрямі", - зазначив Кубраков.

Загальна протяжність Київської обхідної дороги складе близько 150 км. Планується, що вона з’єднає автомобільні дороги М-07 Київ - Ковель, М-06 Київ - Чоп, М-05 Київ - Одеса та Н-01 Київ - Знам’янка. Далі об’єднає автомобільні дороги Н-08 Бориспіль - Маріуполь та М-03 Київ - Харків та обхід м. Бровари.

"Укравтодор" вже розпочав розроблення проєктної документації для ділянок проходження КОД: перша ділянка - від М-07 Київ - Ковель - Ягодин до М-06 Київ - Чоп протяжністю 18,1 км; друга ділянка - від М-06 Київ - Чоп до М-05 Київ - Одеса протяжністю 35,2 км; третя ділянка - від М-05 Київ - Одеса до Н-01 Київ - Знам’янка протяжністю 22,9 км; четверта ділянка - будівництво мостового переходу через р. Дніпро з підходами до Н-01 Київ - Знам’янка та Гора - Рогозів протяжністю 25,7 км; п’ята ділянка - від Гора - Рогозів до М-03 Київ - Харків протяжністю 9,7 км.

Три ділянки вже проєктуються, ще по одній тривають тендерні процедури.

Заснована у 1898 році Bechtel Overseas Corporation є найбільшою будівельною компанією в США із проєктами у 160 країнах.