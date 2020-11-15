"Укравтодор" спростував звинувачення про шість підрядників

Фото: ремонт доріг (РБК-Україна)

За поточний рік відремонтовано рекордну кількість доріг, а тендерні процедури вперше проводяться за правилами ЄС та Світового банку. Звинувачення колишнього міністра фінансів Ігоря Уманського у корупції у цій сфері не відповідають дійсності.

Про це заявляє прес-служба "Укравтодору".

"Вперше в історії України тендерна документація прописана не під конкретних підрядників, а під компанії, які мають відповідний досвід, матеріально-технічне забезпечення, працівників, можливості фінансового забезпечення тендеру. Правила, які стали новими для українського ринку - ґрунтуються на правилах закупівель ЄБРР, Світового банку, Євросоюзу", - наголосили в державному агентстві.

Методологію закупівель для Укравтодору розробляла робоча група при Міністерстві економічного розвитку, її підтримали Американська торгово-промислова палата, Європейська бізнес асоціація, Українська рада бізнесу, що об’єднує 86 бізнес-асоціацій, та багато інших.

В результаті у 2020 році на об’єктах "Великого будівництва" було залучено понад 60 компаній, а контракти вартістю понад 1 млрд гривень станом на листопад виконують 20 компаній. Це абсолютно протирічить словам Уманського про "картель" на 6 гравців ринку.

"Укравтодор закликає двічі екс-міністра фінансів перевіряти цифри і звертатися до першоджерел", - додали в "Укравтодорі". Також у державному агентстві нагадали, що направити 35 млрд грн на дорожнє будівництво планували ще з січня 2020 року.

"Це було публічно представлено - ці кошти очікувалося отримати від "Нафтогазу"" (який виграв у Стокгольмському суді). Пізніше не без участі пана Уманського був використаний механізм спецфонду, до якого в тому числі потрапили гроші "Нафтогазу". Пізніше "Укравтодор" зміг отримати кошти на оновлення доріг, як це і планувалося на початку року і не напряму від "Нафтогазу", а через механізм спецфонду", - зазначили у відомстві.

Крім того, "Укравтодор" підтримав ініціативу депутатів не перенаправити на дороги кошти, які повинні йти на обладнання "Охматдиту".

В "Укравтодорі" підкреслють, що проводять всі торги через відкриті процедури Прозорро і ніколи не відмовлялися від аудиту. Зокрема, у цьому році Державна аудиторська служба України проводить рекордна кількість перевірок закупівель Укравтодору - понад 260 процедур.

У компанії також запросили Уманського особисто проінспектувати 4000 км вже оновлених доріг та поспілкуватися з людьми, які роками не бачили належної інфраструктури.

"Соціологічні дослідження підтверджують, що майже 80% українців підтримують "Велику. будівництво", - зазначили в "Укравтодорі".

Нагадаємо, згідно з результатами соціологічних замірів КМІС Рейтинг переважна більшість українців підтримують програму "Велике будівництво" і відзначають поліпшення якості доріг усіх категорій.