"Укравтодор" дав список відремонтованих доріг до туристичних локацій

Однією з важливих складових програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" є відновлення дорожньої інфраструктури, що веде до численних туристичних об'єктів України.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на перелік маршрутів, які вже було відремонтовано.

Так, на Закарпатті на ділянці завдовжки 44,6 км було відремонтовано найвищу гірську дорогу Т-07-18 "Нижні Ворота - Воловець - Міжгір'я". Також було відновлено маршрут Н-09, що проходить через географічний центр Європи, село Ділове. У 2022 році завершать ремонт дороги Р-21 "Долина - Хуст", що веде до Синевиру.

На Донеччині у 2021 році відновили дорогу Т-05-21 /М-03/, що забезпечує під'їзд до Національного природного парку "Святі гори". Цього року роботи завершать повністю.

На півдні масово ремонтувалися дороги, що сполучають з курортами Чорноморського та Азовського узбереж. Так, на Одещині відновили понад 50 км доріг, серед яких "Кароліно-Бугаз - Грибівка - Санжійка", "Приморське - Затока".

На Миколаївщині відновлено 37 км дороги Т-15-13 "Нечаяне - Очаків", що веде до Чорноморської коси.

На Херсонщині відремонтовано 22 км під'їзду до заповідника Асканія-Нова. А в Запорізькій області повністю відновлено 119 км дороги Н-30 "Василівка - Бердянськ" та 42 км дороги Т-08-20 "Якимівка - Кирилівка".

У Харківській області нове покриття отримала дорога Т-21-13 "Золочів-Максимівка" до музею Г.С. Сковороди. Цього року буде відновлено 30 км до Печенізького водосховища.

У Черкаській області у 2022 році повністю завершиться відновлення дороги Р-10 "Канів - Чигирин - Кременчук".

На Волині відновлено близько 80 км доріг до Шацького національного природного парку.

Було також відновлено під'їзди до Трускавця у Львівській області. Цього року відбуватиметься ремонт доріг на під'їзді до Славського. Ці дороги, як і Р-21 "Долина – Хуст" в Івано-Франківській області, є частиною Малого карпатського кола.

У Хмельницькій області за два роки відновили 85 км дороги Н-03 у напрямку Хмельницького до Кам'янця-Подільського. У 2022 році цей маршрут та дорога Т-23-17 "Кам'янець-Подільський - Стара Ушиця" будуть відновлені повністю.