"Укравто" розірвала контракт із запорізьким партнером і планує відстоювати честь у суді

Співпрацю припинено за ініціативою представництва Mercedes-Benz в Україні

"Компанія "Автокапітал" (структурний підрозділ "Укравто") розірвала дилерський договір з екс-дилером ТОВ "Автодім Запоріжжя". Про це йдеться в офіційному повідомленні прес-служби компанії.

Як наголошується, співпрацю припинено за ініціативою генерального представництва Mercedes-Benz в Україні. Серед причин "Укравто" називають грубе порушення запорізьким екс-дилером умов договору та стандартів корпоративної етики.

"Тимчасово обслуговування клієнтів Запорізького регіону буде здійснюватися в дилерському центрі Mercedes-Benz в місті Дніпро - "Автокапітал" активно шукає нового офіційного дилера бренду в Запоріжжі", - пояснюють в компанії.

Припинення співпраці з екс-дилером у Запоріжжі було обумовлено декількома причинами, відзначили в компанії.

"Колишній партнер "Автокапіталу" Олег Кузьменко, власник компанії "Автодім Запоріжжі" на момент підписання дилерського контракту в 2003 році, протягом багатьох років переносив терміни модернізації автоцентру в Запоріжжі. Будівництво нового дилерського центру було розпочато лише у 2015 році, і в цей же період структура власності ТОВ "Автодім Запоріжжя" змінилася 6 разів поспіль. Дані дії здійснювалися без узгодження і схвалення з боку "Автокапітал", що є прямим порушенням умов дилерського договору", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що "Автокапітал" неодноразово звертався до партнера з проханням усунути прямі порушення умов дилерського контракту і розкрити інформацію про власників компанії, проте, звернення були проігноровані.

"За приписом компанії-виробника, укладаючи дилерський договір, дилерське підприємство бере на себе зобов'язання вказувати реальних власників, повідомляти про будь-які зміни в структурі власності та надавати інформацію про кінцевих бенефіціаріїв (фізичних осіб). Дана вимога є обов'язковою для виконання всіма компаніями-партнерами концерну Daimler AG (генеральними представництвами та їх дилерами). Покупці автомобілів Mercedes-Benz повинні розуміти з ким мають справу", - пояснюють у компанії

В "Укравто" також наголосили, що останнім часом у запорізькій пресі з'явилися негативні публікації, а в діловому співтоваристві Запоріжжя виникла негативна риторика на адресу "Автокапіталу", "Укравто" та її власника.

"Є підстава припускати, що одним з ініціаторів негативної інформаційної кампанії є дніпропетровський бізнесмен Сергій Селін, який в 2016 році невдало звертався в "Укравто" з пропозицією укласти з ним дилерський контракт. Це ще раз підтверджує, що рішення компанії про розірвання дилерського контракту було правильним і єдино можливим. Оскільки в даному сегменті ринку, репутація продавця має першорядне значення", - пояснюють в "Укравто".

"Укравто" підкреслює, що "реалізує своє право за допомогою судових механізмів домогтися спростування недостовірної інформації та її вилучення з інформаційного простору, а також відшкодування матеріальної і моральної шкоди, завданої корпорації та її власникові збиранням, зберіганням, використанням та поширенням такої недостовірної інформації". Відповідний позов про захист честі і гідності був направлений до суду, повідомляють в компанії.

"Як генеральний представник Daimler AG в Україні, "Автокапітал" зобов'язаний і вважає своїм обов'язком гарантувати дотримання високих стандартів компанії-виробника легендарних марок і організувати дилерську мережу таким чином, щоб клієнти компанії були захищені від будь-яких ризиків і махінацій з їх засобами або автомобілями", - йдеться в заяві компанії.