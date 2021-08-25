Вкрали майже мільйон гривень на ремонті лікарні. СБУ викрила "схему" в Черкаській області

У Черкаській області Служба безпеки України викрила розкрадання майже 1 млн гривень під час ремонту опорної лікарні. У причетності до схеми підозрюють чиновників облдержадміністрації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

Встановлено, що до "схеми" чиновники залучили представників афілійованої будівельної компанії.

Так, у 2020 році посадовці уклали з підрядниками два договори на проведення капремонту приймального відділення медичного закладу.

Однак ремонтні роботи були проведенні не повністю, а частину грошей з проекту зловмисники привласнили. Для цього вони вносили недостовірні відомості до актів виконаних робіт.

За оцінками будівельно-технічної експертизи, протиправна діяльність організаторів схеми завдала державі збитків на 750 тисяч гривень.

За матеріалами СБУ, двом посадовцям облдержадміністрації повідомлено про підозру за:

ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем),

ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) ККУ.

Наразі тривають слідчі дії.

Фото: правоохоронці проводять обшуки за місцем злочину (ssu.gov.ua)