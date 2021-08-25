Вкрали майже мільйон гривень на ремонті лікарні. СБУ викрила "схему" в Черкаській області
У Черкаській області Служба безпеки України викрила розкрадання майже 1 млн гривень під час ремонту опорної лікарні. У причетності до схеми підозрюють чиновників облдержадміністрації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.
Встановлено, що до "схеми" чиновники залучили представників афілійованої будівельної компанії.
Так, у 2020 році посадовці уклали з підрядниками два договори на проведення капремонту приймального відділення медичного закладу.
Однак ремонтні роботи були проведенні не повністю, а частину грошей з проекту зловмисники привласнили. Для цього вони вносили недостовірні відомості до актів виконаних робіт.
За оцінками будівельно-технічної експертизи, протиправна діяльність організаторів схеми завдала державі збитків на 750 тисяч гривень.
За матеріалами СБУ, двом посадовцям облдержадміністрації повідомлено про підозру за:
- ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем),
- ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) ККУ.
Наразі тривають слідчі дії.
Фото: правоохоронці проводять обшуки за місцем злочину (ssu.gov.ua)