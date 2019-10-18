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Україну чекають рекордні морози взимку

Новини » Суспільство    18.10.2019 - 18:54
Україну чекають рекордні морози взимку
Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Температура впаде до граничного мінімуму у січні-лютому

В Україні очікуються рекордні за останні 30 років морози в січні-лютому 2020 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Український гідрометцентр.

Як зазначається, у відповідності з щорічним прогнозом погоди сервісу AccuWeather для Європи, найбільші холоди будуть на території від Фінляндії до України - їх принесуть вітри з Сибіру.

"У січні-лютому 2020 року температура впаде до граничного мінімуму. Очікуються потужні снігопади", - йдеться в повідомленні.

Як пояснила метеоролог Світлана Краковська, все частіше в Україну заносить сухе гаряче повітря з півдня чи холодне з Арктики. Саме тому тепер часто трапляються хвилі надзвичайного тепла або холоду.

"Раніше погоду в Україні переважно формували повітряні маси, які рухалися із заходу на схід - з океану, забезпечуючи досить м'який клімат", - пояснила вона.

Нагадаємо, раніше синоптики пообіцяли сонячну і теплу погоду в Україні на вихідні, а саме 19 та 20 жовтня.

Також РБК-Україна повідомляло, що погода в Україні на наступному тижні буде прохолодною, але без опадів. Відчутне похолодання очікується з 23 жовтня.

Завтра в Україні буде тепло і без опадів Синоптики дали прогноз погоди на вихідні
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