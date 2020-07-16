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Україну чекає стрімке зростання торгового дефіциту через коронакризу, - експерти

Київ, Четвер 16 липня 2020 10:07
Україну чекає стрімке зростання торгового дефіциту через коронакризу, - експерти
Фото: перехожі в медичних масках (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Експерти прогнозують негативні тенденції у другій половині півріччя

Через коронакризу у квітні та травні спостерігався профіцит зовнішньої торгівлі ($830 млн та $373 млн, відповідно). Втім, вже у другій половині півріччя на Україну чекає стрімке зростання торгового дефіциту.

Про це заявив виконавчий директор CASE Україна Дмитро Боярчук.

"Перший етап коронакризи був дуже помірний для України. Карантинні обмеження фактично зробили роботу, яку звично робила девальвація гривні - обвалили імпорт на 34% та 40% у квітні та травні, відповідно Як наслідок, замість традиційного торгового дефіциту та обвальної девальвації гривні ми отримали вражаючий торговий профіцит та на диво стійку валюту на фоні шокових сценаріїв у сусідніх країнах", - заявив Боярчук.

Враховуючи, що інфекціоністи прогнозують другу хвилю COVID-19, остаточне розуміння ситуації прийде згодом, наголошують експерти CASE Україна.

"Очевидно, що в найближчі місяці попит на імпорт повернеться, а з ним повернеться торговий дефіцит та тиск на національну валюту. Вже у червні ми бачимо, що імпорт споживчих товарів почав рости (близько 3%, у порівнянні з падінням на 33% у травні), а приємний профіт змінився на звичний дефіцит - $630 млн дефіцит по торгівлі товарами у червні за даними Державної митної служби", - зазначив Боярчук.

Негативні тенденції, за словами економіста, будуть посилюватися, адже зростатиме торговий дефіцит, а відкладений попит на імпорт зіграє неприємний жарт у другому півріччі.

"Стрімке зростання торгового дефіциту разом із запланованим "пом’якшенням" монетарної політики обіцяє закінчення спокійного перебігу коронакризи для України", - підсумував експерт.

Своєю чергою, директор напрямку макроекономіки та торгівлі CASE Ян Хагмеєр нагадав, що світ вже переживав подібну кризу - у 2008 році. За його словами, вплив коронавірусу відчуло багато країн. В Європі та США у квітні 2020 року експорт впав до 40%. Те ж саме стосується і Китаю, проте китайська економіка порівняно швидко почала знову зростати.

"Якщо говорити про глобальний ланцюг у європейських країнах, то вони нагромаджували власні товари, побоюючись проблем на кордоні. У людей не було впевненості, що вони зможуть провезти машини через кордон. А у Китаї дуже багато готових продуктів, які імпортуються, плюс - проміжних товарів. І їхні обсяги експорту поступово повертаються на докризові показники", - наголосив Ян Хагмеєр.

Перша фаза коронакризи була для України відносно безболісною і це могло створити оманливе враження стійкості економіки. Проте на друге півріччя окреслився ряд ризиків, пов’язаних з відновленням торгового дефіциту, переконують експерти.

Нагадаємо, станом на 16 липня в Україні фіксують збільшення кількості заражених коронавірусом, за минулу добу заразились ще 848 людей. Найбільше нових випадків виявили у Львівській області, Києві, та Рівненській області.

Всього в країні з початку пандемії заразились 56 455 людей. Крім того, вже 28 931 одужавший, зокрема за минулу добу одужали 800 людей.

Як писало РБК-Україна, в Україні шість областей не готові до послаблення карантину, зі списку були виключені Рівненська та Тернопільська області, включена Харківська область.

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