Україну сьогодні накриють дощі з грозами

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Києві сьогодні гроза, вдень до +23

Погода в Україні 13 травня 2019 буде дощовою по всій країні, в усіх областях очікуються грози, температура повітря вдень сягатиме +24. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За даними синоптиків, на сході України пройдуть дощі з грозами, вдень від +21 до +24, вночі від +9 до +12. У центральних регіонах також очікуються дощі з грозами, вдень від +20 до +23, вночі від +9 до +12. На півдні вдень від +21 до +24, вночі від +9 до +12. У Криму вдень від +20 до +22, вночі від +10 до +12.

На заході України також очікуються грози, вдень від +19 до +23, вночі від +8 до +11. У північних районах дощі та грози, вдень від +21 до +23, вночі від +9 до +12.

Погода у Києві на сьогодні

У столиці України 13 травня очікуються дощі, місцями з грозами, вдень від +21 до +23, вночі від +10 до +12, вітер північно-східний, 3-8 м/с.