До України контрабандою завозили російське паливо. ДБР розкрило схему

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням сайт ДБР .

За даними слідства, вантажні кораблі під українським прапором, які нібито здійснювали комерційні рейси в порти Румунії, Туреччини та Болгарії, відключали "маячки" і в певній акваторії приймали нафтопродукти з російських танкерів.

Після заходу в румунські, турецькі та болгарські порти судна поверталися до України. При розмитненні палива організатори підробляли документацію, вказую іншу країну походження продукції.

Схема проводилася через Одеську митницю. З початку 2021 року ці судна ввезли легально 27 тисяч тонн нафтопродуктів, що, за оцінкою слідства, є третиною від реально імпортованого палива.