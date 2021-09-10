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До України контрабандою завозили російське паливо. ДБР розкрило схему

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Одеса, П'ятниця 10 вересня 2021 16:50
До України контрабандою завозили російське паливо. ДБР розкрило схему Фото: українські танкери займалися контрабандою (dbr.gov.ua)
Автор: Ілона Свиридова

Державне бюро розслідувань розкрило схему контрабанди російського палива до України. Масштабна контрабанда здійснювалася через порти Одеської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням сайт ДБР.

За даними слідства, вантажні кораблі під українським прапором, які нібито здійснювали комерційні рейси в порти Румунії, Туреччини та Болгарії, відключали "маячки" і в певній акваторії приймали нафтопродукти з російських танкерів.

Після заходу в румунські, турецькі та болгарські порти судна поверталися до України. При розмитненні палива організатори підробляли документацію, вказую іншу країну походження продукції.

Схема проводилася через Одеську митницю. З початку 2021 року ці судна ввезли легально 27 тисяч тонн нафтопродуктів, що, за оцінкою слідства, є третиною від реально імпортованого палива.

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ДБР Контрабанда
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