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Українці застрягли в Туреччині: МЗС розповіло, коли туристів можуть відпустити в Україну

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Туреччина, Понеділок 08 листопада 2021 16:22
Українці застрягли в Туреччині: МЗС розповіло, коли туристів можуть відпустити в Україну Фото: МЗС взяло на особистий контроль справу туристів в Туреччині (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Міністерство закордонних справ України взяло на особистий контроль ситуацію з групою українських туристів, яких не випускають з Туреччини. Суд заборонив громадянам залишати територію країни, поки ведеться розслідування загибелі члена туристичної групи.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав прес-секретар МЗС України Олег Ніколенко.

"Одразу дві українські дипломатичні установи - посольство та консульство в Анталії - надають українцям консульську допомогу. Дипломати домовилися із місцевим адвокатом про безкоштовну правову допомогу нашим туристам в контексті розгляду справи в суді", - розповів представник МЗС.

За словами Ніколенка, після отримання результатів судмедекспертизи розтину тіла загиблого туриста та предмета, яким йому нанесли поранення, суд зможе переглянути заборону на виїзд із Туреччини.

"Українське посольство звернулося до МЗС Туреччини задля проведення оперативного та неупередженого слідства. Наш консул в Анталії також запросив зустрічі із генеральним прокурором міста Фетхіє та керівництвом Управління судмедекспертизи. Вивчаються також можливості підтримки перебування українців на час слідчих дій", - додав він.

Нагадаємо, у Туреччині під час пішого походу загинув український громадянин. Турецькі правоохоронці підозрюють, що це було самогубство, але групу туристів затримали на час розслідування.

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