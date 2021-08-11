Українці заборгували за комуналку понад 65 млрд гривень
Фото: українці скорочують борги за комуналку після закінчення опалювального сезону (Віталій Носач, РБК-Україна)
Заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг за червень 2021 року скоротилася на 2,5 млрд гривень. Станом на кінець червня 2021 року борги склали 66,3 млрд гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на державну служба статистики України (Держстат).
За даними статистичного відомства, станом на 30 Червня борги українців склали:
- За постачання та розподіл природного газу - 24,7 млрд гривень,
- За постачання теплової енергії та гарячої води - 21,5 млрд гривень,
- За централізоване водопостачання та водовідведення - 6,4 млрд гривень,
- За управління багатоквартирним будинком - 5,5 млрд гривень,
- За поводження з побутовими відходами - 1,2 млрд гривень,
- За постачання та розподіл електричної енергії - 7,1 млрд гривень.