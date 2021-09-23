Українці висловилися проти введення цензури, - дослідження

Про це свідчать результати дослідження Gradus Research , присвячені оцінці суспільства наслідків прийняття законопроекту №5599 про олігархів.

Так, дві третини (66,3%) опитаних стверджують, що свобода слова є безумовною цінністю і повинна бути збережена; 15,2% допускають встановлення контролю над ЗМІ та цензури; 18,5% не визначилися з відповіддю.

Опитування було проведено дослідницькою компанією Gradus Research методом самозаповнення анкети в мобільному додатку gradus.app.

Онлайн-панель Gradus відображає структуру населення міст розміром понад 50 000 жителів у віці 18-60 років за статтю, розміром населеного пункту і регіону. Період проведення поля: 20 вересня 2021, розмір вибірки: 1000 респондентів.

Як повідомлялося, Верховна рада 1 липня прийняла в першому читанні законопроект №5599, відомий як законопроект про олігархів. При цьому, чотири з п'яти парламентських фракцій вважають, що прийняття закону про олігархів призведе до порушення прав людини, обмеження свободи слова і до політичного переслідування опонентів чинною владою

. Згідно з висновком Уповноваженого з прав людини Людмили Денисової, проект закону порушує Конституцію України і сприяє появі цензури в ЗМІ. Спікер Ради Дмитро Разумков направив законопроект № 5599 про олігархів на експертизу в Європейську комісію "за демократію через право" (Венеціанська комісія).