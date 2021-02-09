ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Українці стали вдвічі частіше користуватися електронним підписом

Новость на русском → Україна, Вівторок 09 лютого 2021 13:45
Українці стали вдвічі частіше користуватися електронним підписом Фото: вивіска на будівлі Мінціфри (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Українці стали вдвічі частіше користуватися електронним підписом. Міністерство цифрової трансформації проаналізувало та оцінило стан розвитку сфери електронних довірчих послуг за 2019-2020 роки.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

"Майже 4 млрд операцій з використанням електронного підпису та печатки провели торік в Україні. Це вдвічі частіше, ніж у 2019 році", - інформує міністерство.

Такі результати статистичних даних про діяльність кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг. Такі надавачі - це приватні і державні підприємства, банки та інші організації, які видають електронні підписи, печатки та формують під час їх накладення позначки часу.

"Кількість надавачів, які використовують міжнародні алгоритми електронного підпису, зросла - у 2019 їх було лише 3 з 22, а торік 6 із 20. У 2020 році кількість виданих е-підписів сягнула 7,2 млн. Це на 69% більше, ніж у 2019 році - 4,3 млн. Українці впевнено переходять на користування електронними підписами, оскільки ним користуватися безпечно та зручно", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, раніше в Міністерстві цифрової трансформації пояснили, чому відмовилися від ідеї з QR-кодами для відстеження контактів з хворими COVID-19. За словами глави Мінцифри Михайла Федорова, зараз в цьому нема потреби.

Як писало РБК-Україна, в Кабінеті міністрів вирішили заборонити державним органам вимагати від громадян паперові документи або довідки. Міністерство цифрової трансформації вже займається розробкою законопроекту.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство Кабінет Міністрів України украинцы
NEWS
У Києві через снігопад задіяли БТР
У Києві через снігопад задіяли БТР
DAILY
Америка повертається. Як Байден буде вибудовувати відносини зі світом і Україною
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Америка повертається. Як Байден буде вибудовувати відносини зі світом і Україною