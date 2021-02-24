Українці зможуть поїхати без віз на Карибське море в Гренаду вже з 1 березня

З 1 березня 2021 року українці матимуть право подорожувати в Гренаду без необхідності оформлювати візу. Цього дня набуває чинності угода між урядами обох країн про скасування візових вимог.

Про це повідомляє Державне агентство розвитку туризму України (ДАРТ) у Facebook .

Згідно з положенням угоди, громадяни обох держав звільняються від необхідності оформлення візи для в’їзду, перебування, виїзду та прямування транзитом.

Водночас в документі зазначається, протягом 180 днів загальний строк перебування на території чужої країни не повинен перевищувати 90 днів. Це стосується як однієї поїздки, так і сукупності кількох.

В ДАРТ нагадали, що угода була підписана 16 липня 2020 року задля спрощення режиму перетину кордону, а також зміцнення дружніх відносин між Україною та Гранадою.

Зазначимо, Гренада - це маленька острівна держава в Карибському морі, де туризм є основою економіки.