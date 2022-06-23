Українці зможуть обміняти гривню на місцеву валюту ще в одній країні Європи
Фото: гривню можна буде обміняти на швейцарські франки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Українці, які виїхали через війну до Швейцарії, зможуть обміняти готівкову гривню на швейцарські франки. Це можна зробити в окремих відділеннях банків UBS Switzerland AG та Credit Suisse з 27 червня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.
Я за даними прес-служби, відповідну угоду підписано між Національним банком України та Національним банком Швейцарії.
Важливі умови угоди:
- обмін доступний повнолітнім громадянам України, які отримали дозвіл на тимчасове перебування в Швейцарській Конфедерації;
- обмін здійснюється в межах ліміту до 10 000 гривень на одну особу;
- обмінний курс встановлюється щотижня й публікується на сайтах UBS Switzerland AG та Credit Suisse.
Нагадаємо, що аналогічні програми обміну вже працюють у Польщі, Німеччині, Бельгії, Італії, Швеції та Нідерландах.
Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.