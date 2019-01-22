Українці утворили живий "ланцюг єдності" на мосту над річкою Збруч

Фото: "ланцюг єдності" на мосту над річкою Збруч (agroparty.org.ua)

Живий "ланцюг єдності" утворили в рамках святкування Дня соборності

Громадськість і політики зі всієї України разом з представниками духовенства сьогодні, 22 січня, утворили живий "ланцюг єдності" на мосту над річкою Збруч в рамках святкування Дня соборності. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Аграрної партії.

Як повідомляється, саме тут 100 років тому зустрілися українці Сходу і Заходу, вийшли на центральну площу м. Підволочиськ і зачитали Акт об'єднання.

"Для Аграрної партії цей день є символічним, адже всіх аграріїв України об'єднує земля. У той же час, ми розуміємо, що соборність - це не тільки спільна територія, але й духовна єдність, спільні цінності та ідеали, загальне розуміння того, якого майбутнього ми хочемо для нашої держави", - заявив голова Аграрної партії Юрій Крутько, виступаючи перед присутніми.

Як повідомляється, для всієї України політична сила влаштувала видовищне і зворушливе дійство: як і 100 років тому, українці з одного боку мосту з боку Тернопільської області та з іншого боку з боку Хмельницької області, йдучи назустріч один одному об'єдналися "живим ланцюгом" і заспівали гімн України.

Фото: на мосту над річкою Збруч пройшли урочистості з нагоди Дня соборності (agroparty.org.ua)

"Обидві колони зустрілися, символізуючи справжню мету єднання двох берегів єдиної України під квітами волі, боротьби, незламного духу, хліборобського праці і землі", - йдеться в повідомленні партії.

"Я переконаний, що ми маємо той історичний фундамент, який дозволить нам побудувати успішну, економічно і територіально незалежну Україну. Вважаю, що аграрії як ніхто об'єднують нашу країну. Адже хліб - святий як на Заході, так і на Сході, як на Півдні, так і на Півночі", - заявив під час виступу голова Хмельницької обласної організації Аграрної партії.

У свою чергу голова Тернопільської обласної організації Аграрної партії Іван Чайковський зазначив: "те, що сьогодні під час вшанування величного історичного події зібралося чимало української молоді говорить про те, що вона залишається найбільш прогресивною і рушійною силою. А значить потрібно підтримати молодих людей у щирому прагненні ефективного розвитку країни: цього вимагає не тільки історія, але й сьогодення".

"Неправда, коли кажуть, що вся молодь виїхала з України. Так, багато, але далеко не вся. Це міф, який штучно запускають, щоб поселити в наших серцях зневіру. Насправді в нашій країні досить молодих патріотів, які вже сьогодні своїм прикладом змінюють Україну на краще. І я щиро пишаюся тим, що Аграрна партія стала тією платформою, яка сьогодні об'єднує молодих ентузіастів", - зазначила зі сцени голова Молодіжного крила Аграрної партії Ганна Мадей.

Під час урочистостей представники духовенства провели молитву за Україну.

"Мало просто відсвяткувати цей історичний день. Потрібно назавжди усвідомити два титульних слова, які підкреслює нам свято - єдність і соборність", - зазначив під час виступу Папський місіонер отець Василь Баглей.

Також присутні вшанували хвилиною мовчання усіх загиблих за волю України під час Революції Гідності, на Сході держави і тих, хто приєднався до становлення єдиної суверенної і незалежної України.

Завершуючи офіційну частину заходу, голова Аграрної партії Юрій Крутько разом з однопартійцями випустили в небо білих голубів як символ миру і віри у світле майбутнє.