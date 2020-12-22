Українці назвали прийнятний розмір пенсії

Фото: гривні (Віталій Носач, РБК-Україна)

Громадяни хочуть одержувати в 3,3 рази більше реального розміру

Середнє значення прийнятного для українців рівня пенсії становить 11 359 гривень. Це в 3,3 рази перевищує зафіксований Пенсійним фондом України середній рівень пенсії в жовтні 2020 року.

Про це свідчать дані опитування компанії Research & Branding Group.

Як відзначають автори дослідження, відповіді респондентів свідчать, що уявлення українців про прийнятний рівень пенсій характеризуються досить великим розкидом. Так, мінімальне значення пенсії, зафіксоване у відповідях, становить 2 тисячі гривень, а максимальна сягає 70 тисяч гривень (різниця в 35 разів). Найчастіше значення прийнятного рівня пенсії зосереджені у двох інтервалах: від 3,5 до 7,0 тисяч гривень і від 7,0 до 10,5 тисяч гривень.

У порівнянні з листопадом минулого року уявлення українців про рівні прийнятною пенсії зросли несуттєво (приблизно на 3%) - з 11,0 тисяч гривень в 2019 році до 11,4 тисяч гривень у 2020 році.

Опитування компанії Research & Branding Group проводилося в період 16-25 листопада 2020 року серед 1800 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Максимальна похибка вибірки не перевищує 2,4%.

Відзначимо, за даними Пенсійного фонду, станом на 1 жовтня 2020 року, середній розмір виплати для 11,220 млн пенсіонерів становив 3 410,6 гривень.

Нагадаємо, за даними опитування компанії Research & Branding Group, у листопаді 2019 року середній рівень зарплати, який задовольнив би фінансові потреби працюючих українців, становив 20 328 гривень. Це в 1,7 рази менше, ніж зафіксований Держстатом середній рівень зарплати.