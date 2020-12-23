Українці назвали "Велике будівництво" головною позитивною подією року, - опитування

Фото: будівництво моста (facebook.com)

Головною негативною подією року українці назвали епідемію коронавірусу, а головною позитивною - будівництво доріг в рамках "Великого будівництва".

Про це йдеться в опитуванні, проведеному спільно Фондом "Демократичні ініціативи" і Київським міжнародним інститутом соціології.

Як показали дослідження, підтримка інфраструктурної програми залишається безпрецедентно високою - 93% респондентів оцінюють її позитивно, і лише 4,8% - негативно.

"Якщо у вересні "Велике будівництво" схвалювали (за опитуванням Київського міжнародного інституту соціології) 89,8% українців, то до кінця року прихильників ремонту доріг стало на 3,2% більше", - коментують в "Укравтодорі".

Згідно з опитуванням, програма стала єдиною по-справжньому позитивною подією 2020 року в Україні.

Опитування проведено з 5 по 13 грудня методом face-to-face. Опитано 2004 респонденти зі 131 населеного пункту України. Похибка не перевищує 3,3%.

Як раніше повідомлялося, у 2020 році "Укравтодор" зробив рекордні для України 4 000 км доріг, а в наступному році збирається відремонтувати та побудувати 6 800 км доріг державного значення та почати ряд масштабних інфраструктурних мегапроектів.