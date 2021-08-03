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Українці почали отримувати фейкові судові повістки: що відбувається

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Київ, Вівторок 03 серпня 2021 15:42
Українці почали отримувати фейкові судові повістки: що відбувається Фото: Київський апеляційний суд (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

У Київському апеляційному суді заявили про випадки розсилки фейкових повісток щодо викликів до суду. Повідомлення надходять на електронну пошту нібито від імені самої установи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київського апеляційного суду.

Вказано, що листи надходять з адреси, домен якої схожий на електронну пошту Київського апеляційного суду.

Так, ініціатори розсилки незаконно використовують логотип та найменування суду.

Сама ж спам-розсилка містить вкладення, активація якого призводить до інфікування операційної системи шкідливим програмним забезпеченням.

Апеляційний суд звернувся до громадян з проханням бути пильними та не відкривати вкладення листів, яких напередодні не очікувалось.

Також суд звертає увагу, що єдина офіційна електронна адреса, від імені якої можуть надходити повідомлення - це inbox@kia.court.gov.ua.

Наразі апеляційний суд з’ясовує ситуацію та планує звернутися до правоохоронців із запитом про встановлення організаторів фейкової розсилки.

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